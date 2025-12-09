Рэпер Скриптонит анонсировал скорый выход новой музыки

Казахстанский хип-хоп-исполнитель Скриптонит планирует выпустить 12 декабря новый микстейп. В отличие от альбома треки в микстейпе могут быть не связаны между собой. Рэпер также поделился композицией «Дни рождения» в своём Telegram-канале.

© Страница Скриптонита в VK

Как будет называться микстейп и какие треки в него войдут, неизвестно. Артист решил держать всю информацию в секрете. Единственное, что написал Скриптонит в соцсетях: «В пятницу микстейп а у».

Неожиданный выпуск музыки уже стал традицией рэпера. В декабре 2024 года он резко выложил альбом «безмятежность.exe».

