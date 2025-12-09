Леонардо Ди Каприо предсказал будущее нейросетевой музыки

Американский актёр Леонардо Ди Каприо считает, что даже блестящая музыка, созданная нейросетями, рано или поздно «растворяется в потоке интернет-мусора».

Леонардо Ди Каприо, которого журнал Time назвал артистом года, рассказал изданию о возможностях использования ИИ в кино и музыке. По его мнению, нейросети могут быть полезным инструментом, если ими управляет реальный человек.

«Я думаю, всё, что по-настоящему считается искусством, должно исходить от человека», — заявил актёр. Как плохой пример он привёл песни, в которых с помощью ИИ подставлены голоса других артистов, вроде треков The Weeknd, перепетых покойным Майклом Джексоном: «Вы думаете: “Это круто”. Но потом песня получает свои 15 минут славы и просто растворяется в потоке другого интернет-мусора. За это нельзя зацепиться. В этом нет ничего человеческого, каким бы блестящим оно ни было».

