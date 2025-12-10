Легендарный электронный дуэт выступит в России

Израильский дуэт Vini Vici, выпускающий музыку в стиле психоделический транс, анонсировал два концерта в России. Шоу пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в конце февраля 2026 года.

© Предоставлено организаторами мероприятия

Авирам Сахарай и Матан Кадош, входящие в состав дуэта, выступают на электронной сцене с нулевых. Поначалу они выпускали музыку как Sesto Sento, но после переименования в Vini Vici в 2013-м смогли добиться большего успеха.

Их песня The Tribe, вышедшая в 2015 году в поддержку дебютного альбома Future Classics, полюбилась фанатам и принесла дуэту известность среди поклонников электронной танцевальной музыки. Новый виток популярности привёл Vini Vici к сотрудничеству с такими глыбами электроники, как Армин ван Бюрен, Стив Аоки, Dimitri Vegas и многими другими.

Концерт в Москве пройдёт 27 февраля в TAU. Днём позже 28 февраля дуэт посетит Санкт-Петербург, чтобы выступить в Base. Билеты уже поступили в продажу и доступны на официальном сайте мероприятия.

«Райдер внушительный»: американский рэпер Flo Rida проедет с туром по России