Известный оперный певец получил звание народного артиста

Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста
Российский оперный бас Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста. Соответствующий указ появился на официальном портале для публикации правовых актов. Документ отмечает, что артист получил звание за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Звание стало для Абдразакова следующим шагом после получения «заслуженного» в 2021 году. Исполнитель также обладает титулом народного артиста в Башкортостане и Татарстане. За 20 лет карьеры Абдразаков успел выступить в Мариинском театре Санкт-Петербурга, итальянском La Scala, Парижской опере и прочих престижных площадках по всему миру.
Сегодня Абдразаков руководит Севастопольским государственным театром оперы и балета.
