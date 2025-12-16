Киркоров вынес приговор по делу Долиной

Поп-артист Филипп Киркоров выступил против травли, направленной против Ларисы Долиной. Музыкант подчеркнул, что «нестандартность» ситуации не даёт людям право насылать на певицу проклятия.

© Кристина Кормилицына/РИА Новости

По мнению Киркорова, Долина осталась «великой и гениальной певицей», которую все ещё недавно боготворили. Слова артиста приводит «Комсомольская правда».

Произошла нестандартная ситуация, но она одинокая женщина, бабушка, мама, женщина, в конце концов. Такие проклятия, которые посылают, такая травля, которую ей устроили, — это недопустимо. Пусть это решает суд. Зачем столько злобы выливать на человека, столько ненависти? Что она вам по большому счёту всем сделала, кроме того, что столько лет дарила гениальное творчество?

Киркоров подчеркнул, что не одобряет травлю Долиной. Артист также осудил всех, кто пытается напомнить о себе за её счёт, — он привёл в пример певицу Вику Цыганову. Киркоров отметил, что жизнь — это бумеранг, и предположил, что всех ненавистников Долиной обязательно настигнет карма.

Травля Ларисы Долиной началась в конце ноября. Это случилось из-за судебного спора о квартире, которую артистка продала летом 2024 года «под влиянием мошенников». Долина пыталась вернуть себе жильё, и суд удовлетворил её иск, признав законной владелицей квартиры. Потерпевшая Лурье осталась без денег и без жилья, поэтому подала апелляцию в Кассационный суд Москвы. Заседание прошло 24 ноября, решение было оставлено без изменений.

Лурье вновь подала апелляцию, на этот раз — в Верховный суд. Заседание состоялось 16 декабря. Суд отменил решения прежних инстанций, вернув потерпевшей квартиру. Иск Лурье к Долиной направили на новое рассмотрение. По результатам заседания потерпевшая пока остаётся хозяйкой спорной жилплощади, но певица не лишается права проживания на ней. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

По оценкам экспертов, «эффект Долиной» привёл к росту преступлений с недвижимостью. Это и вызвало в сети шквал негатива: к примеру, о своей невозможности продать квартиру на вторичном рынке недвижимости активно рассказывала певица Слава.

Стало известно, как ТНТ поступил с Долиной после скандала с квартирой