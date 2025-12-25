Неизлечимо больная Селин Дион удивила фанатов злодейским образом

Канадская певица Селин Дион, покинувшая большую сцену в 2022 году, опубликовала новый ролик со своим участием. В нём артистка, одетая в костюм Санты Клауса, исполняет песню All By Myself. Образ дополняет зелёный грим под Гринча — злодея, живущего во имя кражи Рождества.

© Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com; соцсети Селин Дион

Персонаж впервые был упомянут в книге Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». В одной из самых известных экранизаций истории, вышедшей в 2000 году, роль Гринча исполнил актёр Джим Кэрри.

Ролик привлёк огромное внимание публики, так как с 2022 года Дион борется с редким неизлечимым заболеванием. Певица больна синдромом мышечной скованности, из-за которого испытывает проблемы с движением, дыханием и употреблением пищи. В документальном фильме о недуге, вышедшем летом 2024 года, Дион подчеркнула, что пение теперь вызывает ощущения, схожие с «удушьем».

В том же году артистка выступила на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Тогда Дион раскритиковали за пение под фонограмму. Поклонники певицы вступились за неё, но сама она не отреагировала на обвинения.

