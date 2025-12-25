Молодая певица обвинила в воровстве крупный лейбл

Поп-певица Валерия Василевская, выступающая под псевдонимом Bearwolf, собирается подать в суд на лейбл «Слышно». В июне 2024 года организация выпустила её песню Godzilla, но с тех пор артистка не получила за него ни одной выплаты.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Василевская рассказала, что давно требует от лейбла денег или объяснений, но пока слышит только «фантастические байки». По словам певицы, лейбл объясняет задержку «блокировкой счетов», хотя при этом «Слышно» спокойно открывает новые вакансии.

Юридически авторские права на трек Godzilla принадлежат индивидуальному предпринимателю Валентину Кангро, указанному в качестве владельца лейбла. По словам Василевской, за полтора года с момента премьеры композиции Godzilla заработала больше 18 миллионов рублей.

Учитывая все вводные и то, что нам известно, я считаю, что Валентин [Кангро] просто присвоил себе эти деньги и полностью потратил их. К сожалению, мой случай не единственный и не уникальный: у Валентина есть задолженности и перед другими большими артистами, чьи имена я разглашать не буду.

Слова Bearwolf приводит онлайн-издание Super. Ни Кангро, ни другие представители лейбла пока не комментировали обвинения.

Лейбл «Слышно» работает с 2023 года. Помимо записи треков, организация помогает с продвижением, разработкой бренда и рекламной поддержкой релизов. В 2025-м лейбл сотрудничал с прорывной артисткой Анной Немченко, Султаном Лагучевым, Ольгой Бузовой, Валей Карнавал и многими другими артистами.

Из спортзала на сцену: кто такая Bearwolf, исполнившая хит Godzilla