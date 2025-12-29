Стало известно, какая артистка вошла в список миллиардеров

Журнал Forbes сообщил, что состояние американской певицы Бейонсе достигло 1 миллиарда долларов. Она стала пятым музыкантом в списке миллиардеров.

© beyonce.com

По данным Forbes, среди миллиардеров-музыкантов также находятся муж Бейонсе Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.

Немалую роль в получении нового статуса Бейонсе сыграл её последний кантри-альбом Cowboy Carter. Она также смогла увеличить своё состояние благодаря туру в поддержку пластинки, который стал самым прибыльным в 2025 году среди сольных артистов.

Бейонсе начала свою карьеру в 90-х в составе группы Destiny’s Child. В 2003 году она выпустила дебютный сольный альбом Dangerously in Love. На счету артистки 35 статуэток «Грэмми», в том числе и за «Альбом года».

