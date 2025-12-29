Певица Любовь Успенская заявила, что ей не нравятся некоторые песни из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». По её мнению, там много тоскливых мелодий, которые «вгоняют в депрессию».

Помимо этого Успенская назвала песню, с которой у неё ассоциируется Новый год. Ей оказалась композиция «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь». Артистка добавила, что некоторые песни из её собственного репертуара погружают её в состояние «зимней сказки и тёплых воспоминаний о событиях». Её цитирует ОСН.

Ранее Любовь Успенская призналась, что хочет выступать до конца своей жизни. По мнению певицы, получать пенсию для неё унизительно.

