«Ленинград» объявили первый за семь лет тур, проигнорировав Петербург

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, отправится в первый за семь лет тур. В рамках гастролей коллектив собирается посетить 14 городов, в том числе казахстанский Конаев и Москву. Родной город Санкт-Петербург «Ленинград» проигнорирует.

© Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Ленинград» дадут первый концерт в Ярославле 25 января, а последний — в Якутске 21 августа. Шоу в Москве состоится 26 июня на стадионе «Лукойл Арена». Билеты доступны в продаже на официальном сайте группы.

В последний раз коллектив ездил с туром в 2019 году. Тогда «Ленинград» заявляли, что это «прощальные гастроли».

Ранее стало известно, сколько «Ленинград» зарабатывают на корпоративах.

Стали известны самые дорогие артисты на корпоративы