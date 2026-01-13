Оскароносный композитор раскритиковал популярную премию

Кинокомпозитор Ханс Циммер, получивший два «Оскара» за саундтреки к «Королю Льву» (1994) и «Дюне», раскритиковал кинопремию «Золотой Глобус». Музыканта разочаровало, что из телетрансляции вырезали момент вручения награды за «Лучшее оригинальное музыкальное сопровождение».

© Cover Images/globallookpress.com

Циммер подчеркнул, что его коллеги усердно работали, чтобы их голоса и мнение могли услышать.

Я работаю в кинематографе целую вечность и знаю, каково это. Все, кто занят в этой сфере, не спят и не берут выходных. Иногда мои дети даже не понимают, кто я такой: я захожу домой, и они вызывают полицию. Любую работу стоит отмечать... для композиторов это был фантастический год, их нельзя игнорировать. Нет композитора — нет фильма.

Слова Циммера передаёт Variety.

В 2026 году в этой категории соревновались композиторы Александр Деспла («Франкенштейн»), Джонни Гринвуд («Битва за Битвой»), Макс Рихтер («Хамнет») и Давид Летельер («Сират»). Сам Циммер мог получить награду за работу над фильмом F1, но в конечном итоге статуэтку забрал Людвиг Йоранссон, написавший саундтрек к «Грешникам».

