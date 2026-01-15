Катя Лель увидела в молодом певце возродившегося Сергея Есенина
Поп-артистка Катя Лель, известная своими эзотерическими высказываниями, нашла неожиданное объяснение популярности Вани Дмитриенко. Певица допустила, что молодой музыкант может быть перерождённым поэтом Сергеем Есениным.
Версию о подобной реинкарнации (переселении душ) впервые высказали поклонники 20-летнего певца. Фанаты сравнили внешность Дмитриенко и Есенина и нашли сходство. Они также заметили, что исполнитель хита «Настоящая» родился ровно через 80 лет после смерти поэта. Их также роднит ранняя популярность, сообщает Пятый канал.
По словам Кати Лель, в этой версии определённо есть смысл.
Я ничему не удивлюсь, потому что каждый из нас проходит реинкарнацию, каждая душа наша. И у меня было очень много воплощений. Говорят знающие люди, что у меня была 21 жизнь, из которых три были космические, и остальные были земные жизни, воплощения. Где я только не была и кем я только не была.
Катя Лель подчеркнула, что лично знакома с Дмитриенко и что считает его «очень уважительным и талантливым». Певица вспомнила, что артист предложил её дочери билет на свой концерт сразу после звонка Лель.
