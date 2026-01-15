Дочь режиссёра «Звёздных войн» дебютирует в большом кино

Американская поп-певица Грейси Абрамс получила дебютную роль в кино. Артистка сыграет в картине «Пожалуйста». Разработкой занимается киностудия А24, место режиссёра заняла Халина Рейн. Она известна фильмом «Плохая девочка» с Николь Кидман, а также актёрскими ролями в нескольких голландских проектах.

© Stefanie Keenan/Getty Images

Ни сюжет картины, ни иные детали производства пока не разглашаются.

Грейси Абрамс известна не только своей музыкальной карьерой, но и происхождением. Отец певицы — кинорежиссёр Джей Джей Абрамс, снявший два эпизода новой трилогии «Звёздных войн», несколько частей франчайза «Звёздный путь» и научно-фантастический фильм «Супер 8».

В творческой биографии Грейси Абрамс — два альбома, совместные гастроли с Тейлор Свифт и две номинации на «Грэмми». Ранее артистка уже признавалась, что надеется попробовать себя вне исполнения музыки, напоминает Billboard.

