Робби Уильямс отбросил Великобританию на 30 лет назад

Британский поп-рок-музыкант внезапно выпустил цифровую версию альбома Britpop. Премьера стала для поклонников артиста сюрпризом, так как изначально она была намечена на 5 февраля. Эта дата из расписания музыканта не пропала: в этот день выйдет делюкс-версия релиза.

© IMAGO/Steve Vas/globallookpress.com

Как сам Уильямс заявлял в мае 2025 года, новая пластинка – это дань любви британской поп- и рок-музыке, пользовавшейся популярностью в 90-е годы. Среди вдохновителей Уильямса оказались не только очевидные герои той поры вроде Blur и Oasis, но и представители других времён и направлений.

На открывающей песне альбома можно услышать гитарное соло участника Black Sabbath Тони Айомми, а трек Morrissey носит имя культового фронтмена инди-рок-группы The Smiths. Композиция It's Ok Until The Drugs Stop Working отсылает, хотя и не напрямую, на меланхоличный хит The Drugs Don't Work команды The Verve: песни совпадают тематически, но Уильямс обращается к более мажорному звуку.

Потребность в балладах артист закрывает в других треках. К примеру, в All My Life Уильямс усердно подражает Лиаму Галлахеру и песне Oasis «Stop Crying Your Heart Out». Учитывая триумфальную карьеру Уильямса, эта попытка выглядит скорее как дань уважения, нежели стремление повторить чужой успех.

Не исключено, что если бы Уильямс выпустил пластинку сразу же после ухода из группы Take That в 1995-м, она бы без труда возглавила хит-парад. Но сегодня она звучит как ностальгическое путешествие во времени, а 51-летний Уильямс кажется счастливым старичком, наконец осмелившимся осуществить мечты юности.

Премьера Britpop может потенциально исполнить ещё одну амбицию Уильямса. Если альбом займёт первое место британского чарта, артист побьёт рекорд The Beatles. Прямо сейчас ливерпульская четвёрка удерживает достижение по количеству лонгплеев, занимавших верхушку хит-парада: в истории коллектива их было 15. Если вся Великобритания примет приглашение и отправится в прошлое вслед за Уильямсом, это в очередной раз докажет, что ностальгия по молодости всегда продаётся на ура.

Марс танцует, KatsEye хвастают кабачками: новинки зарубежной музыки