Американский хитмейкер вновь даст концерт в России

Американский R&B-певец Джейсон Деруло вновь приедет в Россию. Он выступит 14 июня 2026 года на «ЦСКА Арене» в Москве.

© Carlos Pessuto, Carlos Pessuto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Помимо певца, на сцену выйдет танцевальный дуэт Les Twins, созданный братьями Буржуа. Они также проведут танцевальные мастер-классы в Москве и ещё нескольких городах России. Об этом пишет «Афиша Daily», ссылаясь на агентство Force Events, организующее шоу.

В последний раз Джейсон Деруло приезжал в Россию осенью 2025-го. Он выступил 26 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве и 28 сентября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Тогда во время московского концерта Деруло заявил, что «должен вернуться» в российскую столицу. Шоу также запомнилось тем, что перед его началом диджеи включали ремикс на «Матушку» Татьяны Куртуковой и хит «Наследство» от рэперов Icegergert и Sky Rae.

Джейсон Деруло — один из ярких представителей современной поп-музыки, на счету которого 14 платиновых синглов. Среди хитов певца — Swalla, Whatcha Say, Talk Dirty и Wiggle.

