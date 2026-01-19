Megan Thee Stallion раскрыла, когда она выпустит новый альбом

Американская рэперша Megan Thee Stallion заявила, что в этом году она планирует выпустить альбом Megan: Act III. Он станет продолжением знаковой пластинки исполнительницы Megan, представленной в 2024-м.

© Photo Image Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В интервью с изданием People артистка заявила, что сейчас сосредоточена на работе, поэтому скрывается ото всех в музыкальной студии. «Я заканчиваю Act III и выпускаю музыку в этом году. Hotties (название фанбазы — прим. "Рамблера") нужно просто дать мне немного времени», — рассказала Megan Thee Stallion.

Рэперша пока не делится подробностями альбома, но с большой вероятностью в лонгплей войдут синглы Whenever и Lover Girl, выпущенные в 2025 году.

