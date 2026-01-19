Группа «Бутырка» мечтает о песне с ANNA ASTI

Шансон-группа «Бутырка», которая в этом году отмечает своё 25-летие, заявила о желании записать совместный трек с популярной современной артисткой ANNA ASTI.

© gruppabutyrka.ru; страница Anna Asti в VK

Коллектив объяснил, почему они задумались о дуэте с исполнительницей хита «Царица». Они заметили, что в социальных сетях девушки часто хотят попасть на концерт ANNA ASTI, а дамы постарше — на шоу «Бутырки». «Вот мы и подумываем, а почему бы не сделать нам с Анной Асти совместную музыкальную композицию», — поделилась группа. Их слова цитирует издание «Интермедиа».

Участники «Бутырки» также отметили, что творчество группы вневременно: «Жанр шансон — это песни не только о тюремной тематике и арестантской жизни, они о чём-то простом, душевном. И темы этих песен близки многим, они народные».

Группа «Бутырка» была основана в Воронеже в 2001 году. Название было вдохновлено побегом нескольких заключённых из Бутырской тюрьмы в 2001-м. Одним из основателей коллектива стал Олег Симонов, который в тюрьме начал писать стихи и песни. За 25 лет творческой деятельности коллектив выпустил более десятка альбомов и сменил несколько составов.

