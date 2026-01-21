«Грэмми-2026» раскрыли первое имя из списка выступающих

Оргкомитет премии «Грэмми-2026», которая пройдёт 1 февраля в Лос-Анджелесе, раскрыл первое имя из списка выступающих артистов. Оказалось, что на мероприятии выступит поп-певица Сабрина Карпентер, претендующая на шесть наград.

© Kevin Mazur/Getty Images

Подробности номера пока не разглашаются. Имена остальных выступающих станут известные в течение следующих дней, сообщает Variety.

Среди номинаций, в которых заявлена Карпентер — «Лучшая запись», «Лучший альбом», «Лучшая песня» и «Лучшее видео» года. На церемонии прошлого года 26-летняя артистка одержала победу в категориях «Вокальный поп-альбом» и «Сольное поп-исполнение». Награды удостоились её лонгплей Short'n'Sweet и сингл Espresso, вышедший в поддержку релиза. Карпентер также выступила на церемонии, исполнив композиции Please Please Please и Espresso.

