Названы артисты, у которых мечтают поучиться студенты

Российские студенты хотели бы поучиться у музыканта Антона Беляева, рок-исполнителя Владимира Золотухина, известного как Zoloto, а также у певицы Адель и лидера Radiohead Тома Йорка.

© Christian Hjorth/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Том Йорк

Ко Дню студента, который празднуется в России 25 января, сервис «КИОН Музыка» и школа Moscow Music School провели опрос среди студентов, получающих высшее образование в сфере музыки. Как показали результаты, учащиеся хотели бы видеть в роли своего наставника Антона Беляева. За него проголосовали 15% респондентов. Студенты также мечтали бы поучиться у Zoloto (12%), Лолиты (9%), Sqwoz Bab (9%), DJ Smash (6,4%), Сергея Лазарева (6,4%) и Big Baby Tape (6%). Данными делится издание НСН.

Среди зарубежных исполнителей опрошенные выделили Адель (8,8%). Много голосов также получили Том Йорк из Radiohead (8,5%), The Weeknd (8%), Стинг (7,7 %), Билли Айлиш (7,7 %) и Лана Дель Рей (7%).

