Лепс раскрыл истинную причину прекращения гастролей

Народный артист РФ Григорий Лепс признался, что хочет значительно сократить гастрольный график в 2026-м. По словам артиста, он намерен привести в порядок личную жизнь и музыкальные дела.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Буду работать из Москвы или в Москве либо буду небольшими наездами. Но таких длинных и больших туров, я думаю, пока не будет», — заявил Лепс в видео, которое он выложил в своих соцсетях. При этом в год своего 65-летия, то есть в 2027-м, певец намерен провести большой тур, в рамках которого он посетит около 80 городов.

Сейчас до июня у Григория Лепса запланировано семь концертов. Они состоятся без изменений.

Ранее стало известно об отмене юбилейного концерта Ларисы Долиной в Москве.

