Группа «Дискотека Авария» отреагировала на слухи о плагиате

Российская группа «Дискотека Авария» прокомментировала возможный плагиат их трека певцом Satoshi, будущим представителем Молдовы на «Евровидении-2026».

Ранее пользователи соцсетей нашли сходство между песней Satoshi «Viva, Moldova!», заявленной на конкурс «Евровидение», и хитом «Опа!», выпущенным «Дискотекой Аварией» в 2006 году.

Участники российской группы отнеслись к этой ситуации с юмором. Они также заявили, что не будут оспаривать участие Satoshi в международном конкурсе через суд. «Нам приятно, что молдавский исполнитель мог думать о нас, когда сочинял эту песню. Может записать нас в соавторы — “Дискотека Авария” будет не против. Будем болеть за Молдову на "Евровидении" в таком случае!» — рассказал коллектив МУЗ-ТВ.

