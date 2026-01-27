Названы самые популярные произведения Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт остаётся одним из самых любимых композиторов среди российских слушателей. Согласно исследованию «Кион музыки», посвящённому 270-летию со дня рождения великого австрийского композитора, за последние полгода россияне чаще всего включали три его произведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Абсолютным лидером по прослушиваниям стала Симфония № 40, написанная в соль миноре. Вторую строчку занял реквием «Лакримоза», а третью — Соната для фортепиано № 11, известная также как Alla Turca. В топ также вошла версия Симфонии № 40 в исполнении группы Accept.

Исследование также показало, что россияне отдают предпочтение композиторам, связанным с Российской Империей и СССР, — на их долю приходится 40% всех прослушиваний классической музыки. Самыми популярными отечественными авторами стали Пётр Чайковский, Сергей Рахманинов, Арам Хачатурян, Сергей Прокофьев и Родион Щедрин. Далее идут композиторы из Италии (24%) и Германии (10%). В пятёрку лидеров также вошли Австрия (8%), Франция (8%) и Норвегия (6%).

Среди итальянских композиторов наибольшей популярностью пользуется Антонио Вивальди, а среди немецких — Георг Фридрих Гендель. Моцарт остаётся самым востребованным австрийским композитором, а Жорж Бизе — французским. В Норвегии слушатели чаще всего выбирают Эдварда Грига.

