Объявлены первые исполнители большой музыкальной премии

6 июня в московском комплексе Live Арена состоится XXI церемония Премии МУЗ-ТВ 2026, которая в этом году проходит под девизом «Движение». Организаторы обещают, что церемония станет отправной точкой для новой главы в истории премии, а также представит музыкальные итоги 2025 года с применением современных технологий и оригинальных режиссёрских решений.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В числе первых артистов, которые выступят на сцене, подтверждены Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мари Краймбрери и Дима Билан. Каждый из них готовит для церемонии собственный номер, который, по словам организаторов, будет отличаться от привычных концертных версий.

Сценическое пространство в этом году будет представлять собой трансформирующуюся конструкцию, которая позволит создавать различные визуальные эффекты и иллюзии. Для оформления номеров будут использоваться световые и графические решения, а также элементы искусственного интеллекта.

В ближайшее время ожидается объявление новых участников церемонии, которые также представят свои номера, созданные специально для Премии МУЗ-ТВ 2026.

