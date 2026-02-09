BTS объединились с известным музыкантом в новом альбоме

Американский диджей и продюсер Diplo работает над новым альбомом южнокорейского бойз-бэнда BTS «Arirang». Лонгплей станет первым крупным релизом группы после окончания военной службы всех семерых её участников. Пластинка выйдет 20 марта.

Diplo считает, что грядущий студийник BTS — это «самый безумный альбом». «Я чувствую себя таким везучим, потому что я работаю уже три десятилетия, и сблизиться с такой группой, заслужить их доверие и создать потрясающую музыку... Честно, это потрясёт мир», — признался диджей. Его слова цитирует TMZ.

Продюсер также похвалил участников BTS, отметив их вовлечённость в процесс и креатив. Отдельно он восхитился вокалом Чонгука, сказав, что у него «идеальный голос».

Arirang станет первым студийным альбомом BTS с 2020 года. Названием ему послужило наименование корейской народной песни, которую часто называют неофициальным гимном Кореи.

Ранее стало известно, что Netflix проведёт онлайн-трансляцию первого за четыре года концерта BTS.

