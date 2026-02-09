Сосо Павлиашвили вспомнил, как его похвалил Виктор Цой

Певец и композитор Сосо Павлиашвили в эфире «Дорожного радио» поделился, что часто пересекался с лидером рок-группы «Кино» Виктором Цоем. Особенно ему запомнилась одна из последних встреч, когда Цой похвалил его выступление.

Павлиашвили признался, что ему было очень лестно услышать положительный отзыв от легендарного исполнителя, которому ничего не стоило собрать целый стадион. При этом певец отметил, что Цой был «абсолютно земным человеком». «Простой, нормальный парень с района, с твоей улицы, поэтому ему верили», — подчеркнул он в интервью.

Павлиашвили также добавил, что лидер «Кино» внёс огромный вклад в развитие музыки.

Такие, как Цой, рождаются раз в 100 лет. Его родила эпоха.

Ранее «Кино» выпустили новый альбом «Молнии Индры» с использованием вокала Виктора Цоя.

