Сергей Пенкин назвал недостаток конкурса «Интервидение»

Певец Сергей Пенкин признался, что не смотрел полностью трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Он отметил, что не нашёл для себя среди участников «ярких звёзд».

© Кирилл Зыков/РИА Новости

«Это красивое шоу, но сказать больше ничего не могу. Я не увидел там ярких звёзд», — сказал Сергей Пенкин в интервью с изданием News.ru.

«Интервидение» прошло 20 сентября на Live Арене в Москве. В нём приняли участие артисты из 22 стран, в том числе из России, Китая, Бразилии, Кубы, ЮАР, Индии и других. Победу в конкурсе одержал певец Дык Фук из Вьетнама. Он получил хрустальный кубок, а также 30 миллионов рублей. Ранее «Интервидение» проводилось в советские годы. С идеей возродить состязание в 2023 году выступили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова.

