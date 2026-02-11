Бритни Спирс продала права на все свои песни

Американская поп-певица Бритни Спирс продала компании Primary Wave права на весь свой музыкальный каталог, в том числе на свои хиты «Toxic», «Baby One More Time» и «Gimme More».

© Kay Blake/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Впервые эту новость опубликовало издание TMZ, позднее её подтвердил журнал Rolling Stone, сославшись на несколько своих источников. Точная сумма сделки не называется, но, по данным TMZ, она составила примерно 200 миллионов долларов.

Как уточняет Rolling Stone, продажа прав на музыку выгодна для артистов. Они получают значительный единовременный платёж и избавляются от обязанности управлять своим музыкальным каталогом. Ранее подобные сделки заключали такие музыканты, как Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк.