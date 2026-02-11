Венгерский пианист получил медаль Пушкина

Пианист из Венгрии Марцелл Сабо получил медаль за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Награду ему вручил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов на приёме по случаю Дня дипломатического работника.

Марцелл Сабо — соучредитель, организатор и бессменный участник ежегодного Фестиваля русской музыки в Венгрии. «Для меня почётно и отрадно получить такую награду», — отметил пианист. Он добавил, что с детства увлекается музыкой российских композиторов, среди которых выделяет Рахманинова. Его слова передаёт ТАСС.

Евгений Станиславов назвал награду знаком признания большого таланта Сабо. «Дипломатия — это искусство диалога и взаимопонимания, где культура всегда остаётся важным компонентом, а музыка является универсальным языком, который помогает преодолевать барьеры и достигать согласия», — заявил посол.