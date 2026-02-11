Легендарный итальянский певец выступит в России

Итальянский певец Аль Бано, известный хитом Felicità, в апреле 2026 года выступит в трёх российских городах.

18 апреля Аль Бано проведёт концерт в Москве, 21 апреля — в Новосибирске, а 23 апреля — во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Say Agency.

«Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями», — заявил певец в сообщении.

82-летний Аль Бано стал известен ещё в конце 1960-х. Но мировая слава к нему пришла в 1970-х, когда он начал совместные выступления со своей женой Роминой Пауэр. Среди известных песен артиста — Felicità, Sharazan, Libertá и Sempre sempre.