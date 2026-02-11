Лариса Долина выступит на гала-концерте «Триумфа джаза» в Петербурге

Народная артистка РФ Лариса Долина примет участие в гала-концерте фестиваля «Триумф джаза», основанного Игорем Бутманом. Шоу пройдёт 17 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В программе вечера — совместные выступления Московского джазового оркестра Игоря Бутмана с Ларисой Долиной и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Свою программу также покажет квартет австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.

В пресс-службе фестиваля отметили вклад Долиной в отечественную музыку, в том числе и в джаз: «Творческая деятельность народной артистки России Ларисы Долиной — это почти три десятка альбомов, композиции в известных фильмах и даже роль джазовой певицы в культовой советской картине “Мы из джаза”. Каждый концерт певицы — это уникальный голос и выдающаяся техника владения им — это грандиозный подарок для любителей разных стилей и направлений музыки». Цитату приводит издание РИА Новости.

Ранее на Ларису Долину обрушилась общественная критика. Она продала свою элитную квартиру предпринимательнице Полине Лурье, а после отсудила её обратно, заявив, что действовала по указке мошенников. При этом покупательница осталась без жилья и денег. Позднее Верховный суд отменил это решение и оставил право собственности на недвижимость за Полиной Лурье.