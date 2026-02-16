Тейлор Свифт готовит релиз, вдохновлённый её женихом
Американская певица Тейлор Свифт анонсировала выход электронного ремикса на песню Opalite при участии британского диджея Криса Лейка. На создание трека продюсера вдохновил жених артистки Трэвис Кэлси, игрок в американский футбол.
Тейлор Свифт и Трэвис Келси
Крис Лейк поделился в соцсетях скриншотом переписки с Кэлси. «Услышал, что вы с Тейлор слушали мои треки... Я попробую сделать ремикс на этот трек для неё», — начал диалог диджей. В ответ Кэлси назвал Лейка «легендой» и похвалил его шоу на фестивале Coachella.
Когда Лейк скинул ремикс футболисту, тот сразу же оценил его, заявив, что будет включать его каждый раз, когда едет в машине. Кэлси добавил, что показал трек самой Тейлор Свифт и ей он очень понравился: «Она сказала, что её команда свяжется с тобой как можно скорее!»
Позже певица поделилась постом Лейка на своей странице. Дату релиза артисты пока не раскрывают.
Трек Opalite вошёл в двенадцатый студийный альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl, представленный 3 октября 2025 года. Пластинка получила противоречивые отзывы от поклонников и критиков.
Тейлор Свифт готовится выйти замуж в новом альбоме Life Of A Showgirl