Названы самые популярные треки 2000-х у россиян

Хит «Волна» от DJ Smash стал самым прослушиваемым треком нулевых среди россиян. За ним следуют песни «Мел» группы «Пропаганда» и «Дороже золота» DV Street и ЛюSea.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Среди популярных композиций 2000-х также оказались «Это здорово» Николая Носкова и «Свобода» в исполнении Сергея Шнурова. Последнюю изначально выпустил рок-музыкант Валерий Кипелов. Самой прослушиваемой зарубежной песней стала Lady (Hear Me Tonight) от французского дуэта Modjo. Исследование провёл сервис «Кион Музыка». Его результатами делится ТАСС.

Стало также известно, в каких регионах России слушают танцевальную музыку нулевых, а в каких — спокойную. По клубной эстетике больше всего скучают Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, а также Пермский и Приморский край. Расслабляющие песни 2000-х предпочитают слушать жители Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областей, а также Башкортостана.

Звук назвал необычный формат, полюбившийся россиянам в 2025 году