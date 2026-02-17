Юрий Башмет раскрыл, когда ИИ сможет сравниться с Чайковским

Знаменитый альтист и дирижёр Юрий Башмет высказался насчёт использования искусственного интеллекта в музыке. По его мнению, нейросети не способны создать настоящее произведение искусства в этой сфере.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Маэстро отметил, что ИИ очень важен для науки, но в музыке он его отвергает. При этом Башмет назвал условие, при котором нейросети смогут сравниться с самим Чайковским. Об этом он рассказал информационной службе «Вести»:

Я, конечно, понимаю, что это большой прорыв в науке. В любых областях, кроме музыки. Вот тут я не верю. <…> Если человеческий разум, интеллект, наука найдут адрес души, где она находится, а ещё если разберутся в химическом составе, в биологическом составе этого органа, вот тогда есть опасность, что может появиться патетическая симфония Чайковского.

Музыкант добавил, что пробовал сыграть пьесу, созданную ИИ. По его словам, она получилась «симпатичной, как из мультика». Маэстро считает, что настоящая музыка должна затрагивать душу, чего современные технологии пока сделать не могут.

