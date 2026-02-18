$76.1590.27
Материал создан совместно соSberZvuk

Лев Лещенко назвал имя любимого молодого артиста

Анастасия Басина

Советский эстрадный исполнитель Лев Лещенко раскрыл, кого из современных молодых музыкантов может назвать своим любимым. Артист подчеркнул, что в первую очередь обращает внимание на вокальные способности исполнителей, а также на их тембр и возможности.

Лев Лещенко назвал имя любимого молодого артиста
© Владимир Астапкович/РИА Новости

По этим показателям Лещенко выделил казахского певца Димаша Кудайбергена.

Я с удовольствием могу его слушать, независимо от того, поёт ли он фальцетом, микстом или нормальным голосом, но он владеет им превосходно. Голос всё-таки определяет и внешняя форма, их симбиоз. Выделять певцов нашей эстрады из молодёжи я смысла не вижу.

Лещенко также подчеркнул, что он разграничивает понятия «певца» и «вокалиста», а «артистами» считает тех, кто способен сочетать в себе оба качества и при этом быть самостоятельной, выдающейся личностью. Слова Лещенко приводит «МУЗ-ТВ».

От Ay Yola до KatsEye: новые имена 2025 года, которые нужно знать