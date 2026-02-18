Лев Лещенко назвал имя любимого молодого артиста

Советский эстрадный исполнитель Лев Лещенко раскрыл, кого из современных молодых музыкантов может назвать своим любимым. Артист подчеркнул, что в первую очередь обращает внимание на вокальные способности исполнителей, а также на их тембр и возможности.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

По этим показателям Лещенко выделил казахского певца Димаша Кудайбергена.

Я с удовольствием могу его слушать, независимо от того, поёт ли он фальцетом, микстом или нормальным голосом, но он владеет им превосходно. Голос всё-таки определяет и внешняя форма, их симбиоз. Выделять певцов нашей эстрады из молодёжи я смысла не вижу.

Лещенко также подчеркнул, что он разграничивает понятия «певца» и «вокалиста», а «артистами» считает тех, кто способен сочетать в себе оба качества и при этом быть самостоятельной, выдающейся личностью. Слова Лещенко приводит «МУЗ-ТВ».

