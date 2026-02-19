Объявлено имя самого продаваемого артиста в мире

Международная федерация звукозаписи (IFPI) объявила имя артиста, продавшего больше всего материалов за 2025 год. Этого звания удостоилась поп-артистка Тейлор Свифт, выпустившая 12-й альбом The Life Of A Showgirl и документальную картину о концертном туре Eras.

© Steven Marlin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Как отмечено на официальном сайте IFPI, в рейтинге учитывались как продажи физических носителей, так и прослушивания на стриминговых платформах.

Помимо Свифт, в топ самых продаваемых артистов вошли K-pop-группа Stray Kids, рэперы Drake, The Weeknd и Кендрик Ламар, а также поп-звёзды Билли Айлиш, Сабрина Карпентер и Леди Гага. Хип-хоп-артист Tyler, The Creator вошёл в рейтинг впервые, заняв 12-ю строчку. Пуэрториканец Bad Bunny, переживающий расцвет карьеры, перескочил с 20-й позиции рейтинга на пятую.

Тейлор Свифт готовится выйти замуж на новом альбоме The Life Of A Showgirl