Ваня Дмитриенко раскрыл правду о своих доходах

20-летний певец Ваня Дмитриенко заявил, что его гонорары за концерты намного меньше, чем пишут в СМИ. По его мнению, эту сумму завышают, чтобы сформировать о нём негативное мнение у аудитории.

В конце 2025-го в нескольких медиа появилась новость, что Ваня Дмитриенко — самый высокооплачиваемый артист года. Согласно этим материалам, его концертный заработок в 2025-м составил 924 миллиона рублей. За одно шоу он якобы просил гонорар в размере 30 миллионов рублей. Во время шоу «Вписка» артист признался, что это ложь.

Нет словарного запаса, чтобы это прокомментировать. Я не понимаю, откуда такие деньги взяты. Я вообще не знаю, кто у нас в стране за такие деньги может выступать.

Ведущий «Вписки» Василий Трунов отметил, что видел информацию о гонораре Дмитриенко в размере 5 миллионов рублей за шоу. Он напрямую спросил у певца, правда ли это. Дмитриенко не стал давать конкретного ответа, но и не отрицал названную сумму. «С кем-то мы работаем дешевле, с кем-то мы работаем дороже», — объяснил он. Артист также добавил, что делит свой гонорар с продюсерами.

Ваня Дмитриенко рассказал, что сильно переживал из-за новостей о его заработке: «Когда пишут такие вещи, у обычных людей среднего достатка возникает ощущение ненависти и непонимания, возникает чувство несправедливости». По его мнению, это было попыткой испортить отношение к нему публики.

