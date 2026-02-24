Тейлор Свифт догнала Рианну по количеству хитов

Трек американской поп-певицы Тейлор Свифт Opalite возглавил главный песенный чарт Billboard Hot 100. Для артистки это уже 14-й сингл на первом месте хит-парада.

© Lester Cohen/Getty Images

По количеству песен на вершине Billboard Hot 100 Тейлор Свифт сравнялась с Рианной. Артистки уступают лишь Мэрайе Кэри, у которой 19 композиций становились лидерами чарта, и легендарной группе The Beatles, удерживающей исторический рекорд в 20 треков.

Песня Opalite вошла в 12-й студийный альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl, представленный в октябре 2025 года. Сразу же после премьеры главным хитом пластинки стал трек The Fate of Ophelia, который продержался 10 недель на первом месте Billboard Hot 100. На выросшую популярность Opalite повлиял недавний релиз музыкального видео. В нём кроме самой Свифт появились телеведущий Грэм Нортон, актёры Донал Глисон, Грета Ли, Киллиан Мёрфи и другие.

