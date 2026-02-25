Кирилл Туриченко раскрыл секрет долговечности «Иванушек»

Самый молодой участник поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко раскрыл, что помогает коллективу оставаться на плаву. В конце 2025 года команда отметила 30-летие на сцене.

По мнению Туриченко, вошедшего в состав коллектива в 2013 году после ухода Олега Яковлева, за это стоит благодарить продюсера Игоря Матвиенко. Артист отметил, что именно создатель команды поддерживает в ней приятную атмосферу.

Все мы имеем достаточно свободы для реализации своих творческих идей, и это важно, это позволяет нам продолжать работать вместе. Ну и ещё, конечно, мы сами все втроём настоящие фанаты песен «Иванушек»! Нет такого, что что-то надоело, мы каждый день с удовольствием выходим на сцену.

Туриченко также ответил недоброжелателям, критикующим коллектив за однообразность репертуара. Музыкант предложил им прийти на концерт и устоять перед желанием спеть песни «Тучи» или «Тополиный пух». Туриченко усомнился, что им это удастся, сообщает портал Lady Mail.

