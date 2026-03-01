После скандала на 18 миллионов Bearwolf восстала как феникс

В конце 2025 года российская певица Валерия Василевская, она же Bearwolf, объявила об обмане со стороны её лейбла. Оказалось, что организация «Слышно» задолжала артистке больше 18 миллионов рублей за хит Godzilla. Вслед за скандалом вышла её новая песня «Феникс», мгновенно попавшая в чарты и позволившая певице громко заявить о продолжении карьеры. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции и приводит её текст. Скачать песню в память телефона можно в сервисе Звук, а послушать — прямо здесь.

© Telegram-канал Bearwolf

Bearwolf — «Феникс»: текст песни

Я призраком в ночи

Необитованных врат

Предсказал свою судьбу, что больше нет пути назад.

Моя бездна не скулит, в ней давно уж полегли

Иии полегли,

Чем-то большим стать надежды.

Зажечь огни Земли,

Разжечь их по сторонам,

Пока наш огонь горит,

Не страшно идти туда,

Где мраморны облака,

Где в грудь проникает смех,

И на вопрос, как дела,

Отвечу, что лучше всех.

Зажечь огни Земли,

Зажечь их по городам,

Ударит Царство Теней,

Я обернусь Фениксом.

Ликуй, царица ночь,

Пускай страсть по сердцам,

И если уйду во тьму,

Что делать, я знаю сам.

Всё знаю сам,

Знаю сам,

Знаю сам,

Знаю сам.

Знаю сам,

Знаю сам,

Знаю сам,

Я знаю сам,

Всё знаю сам,

Знаю сам.

Знаю сам.

Чтобы наверх путь выломать,

Нужно себя создать,

Крути шестерёнки.

И вырывать с корнями,

Что тянет рыдать.

Новою волной наполняю реки,

Соберу лучшее, что есть в человеке,

Героем может стать каждый.

Зажечь огни земли,

Разжечь их по сторонам,

Пока наш огонь горит,

Не страшно идти туда,

Где мраморны облака,

Где в грудь проникает смех,

И на вопрос, как дела,

Отвечу, что лучше всех.

Зажечь огни Земли,

Зажечь их по городам,

Ударит Царство Теней,

Я обернусь Фениксом.

Ликуй, царица ночь,

Пускай страсть по сердцам,

И если уйду во тьму,

Что делать, я знаю сам,

Всё знаю сам.

Знаю сам,

Знаю сам,

Знаю сам,

Знаю сам,

Знаю сам.

Я знаю сам,

Я знаю сам,

Всё знаю сам,

Знаю сам,

Знаю сам.

Зажечь огни Земли,

Разжечь их по сторонам,

Пока наш огонь горит,

Не страшно идти туда,

Где мраморны облака,

Где в грудь проникает смех,

И на вопрос, как дела,

Отвечу, что лучше всех.

Bearwolf — «Феникс»: история создания

Артистка анонсировала выход «Феникса» за два дня до премьеры композиции. Помимо самой Василевской, участие в разработке трека принял продюсер Георгий Рычагов, также известный как Organ.

Хотя «Феникс» вышел вскоре после скандала с лейблом «Слышно», тематически композиция продолжает предыдущие релизы Bearwolf. Артистка изначально стала популярной благодаря образу возрождения, который умело использовала в песне Godzilla 2024 года. Уже после этого хита Василевская представила песню «Один в поле воин», в котором использовала меткую фразу «Они думали, ты болен, а ты непобедим».

Bearwolf — «Феникс»: видео

У песни «Феникс» нет полноценного клипа, но Bearwolf загрузила несколько коротких роликов в соцсети, чтобы продвинуть трек после его премьеры. В них можно увидеть, что Василевская спит в хрустальном гробу как Белоснежка, поёт под снегом, пляшет в чёрной шубе и, словно истинный феникс, поёт перед открытым пламенем.

