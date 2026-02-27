Группа «Крематорий» спела о ногах Марго Робби в новом альбоме «Репортажи»

Российская группа «Крематорий» представила 18-й сольный альбом, получивший название «Репортажи». В заряженную рок-пластинку вошло 17 треков общей длительностью в 51 минуту.

© Страница группы «Крематорий» в VK

Первая половина альбома состоит из десяти новых композиций, объединённых названием «Репортажи». Само это слово звучит в песне «Инопланетяне», меланхолично повествующей о разных теориях заговора и не больно здравомыслящих людях, которые их распространяют. В контрастной композиции «Бензобак» человечеству снова достаётся: на этот раз коллектив критикует неназванного дурака, из-за которого безобидный стальной резервуар взорвался и устроил всемирный пожар. В «Злой лопоухой собаке» группа возвращается к той же теме, поражаясь всемирной человеческой злобе.

Впрочем, далеко не всегда солист «Крематория» Армен Григорян поёт о человечестве с презрением. Иногда он отзывается о людях с сарказмом: например, в «Мессалине» величественный античный Колизей противопоставляется московскому району Ховрино и Химкам. «Муха» повествует о слегка безумных, но настоящих романтических отношениях. Кантри-баллада «Марго Робби» совмещает в себе грёзы о космических просторах и плотское желание оказаться между ног у звезды Голливуда.

Вторую половина альбома открывает интерлюдия «Швейцар», записанная 11-летней рок-певицей Адель Стар. После этого в ней звучат старые синглы коллектива, выходившие с 2023-го по 2025 годы. В них, как и в композициях до этого, «Крематорий» чередует рок-агрессию и кантри-беззаботность, время от времени оснащая аранжировки скрипками и симфоническими инструментами. Лирика Армена Григоряна остаётся меткой и умной, но при этом не перегруженной философскими смыслами.

Восемь смертей и разгром в Берлине: чего вы не знали о «Короле и Шуте»