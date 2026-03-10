Группа Киану Ривза анонсировала новый альбом

Американская альтернативная рок-группа Dogstar, в которой играет актёр Киану Ривз, объявила в соцсетях о выходе четвёртого студийного альбома. Релиз пластинки, получившей название All In Now, должен состояться 29 мая.

© IMAGO/Christoph Hardt/globallookpress.com

Коллектив уже представил заглавный сингл с лонгплея. Музыканты также отправятся в тур по США и Европе в поддержку релиза. Он начнётся 28 мая в Хайленде.

Предыдущий альбом группы Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees вышел в 2023 году после 23-летнего перерыва.

Рок-бэнд Dogstar был образован в 1994 году в Лос-Анджелесе. Киану Ривз в нём играет на бас-гитаре. Кроме него в состав входят Роб Мейлхауз (ударные и клавиши) и Брет Домроуз (гитара и вокал).

