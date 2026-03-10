Популярная K-pop-группа лишилась одного из участников

Южнокорейский бойз-бэнд Enhypen покинул участник Ли Хисын. Теперь группа продолжит деятельность в количестве шести человек.

© The Chosunilbo JNS/Getty Images

Лейбл Belift Lab в своём заявлении, опубликованном в соцсетях, сообщил, что с каждым из участников Enhypen шли долгие обсуждения касательно будущего коллектива. После этого стало ясно, что у Хисына собственное музыкальное видение, и компания решила его уважать. С этого момента Хисын продолжит работу как сольный исполнитель. При этом он остаётся артистом Belift Lab.

Хисын также поделился в соцсетях письмом, написанным от руки. В нём он поблагодарил фанатов Enhypen и других участников коллектива.

Группа Enhypen была сформирована в 2020 году на музыкальном шоу I-Land. За это время бойз-бэнд добился всемирного успеха. В 2025 году Enhypen дебютировали на фестивале Coachella и отправились в мировое турне. В начале 2026-го группа представила мини-альбом The Sin: Vanish.

