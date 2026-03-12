Культовый поп-дуэт из нулевых воссоединится спустя 17 лет

Мужской поп-дуэт «БиС», распавшийся в 2010 году, объявил о воссоединении. Участники группы Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский заявили об этом в свежем выпуске подкаста «17 мгновений спустя».

© Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com

Первое выступление дуэта состоится 9 апреля на сольном концерте Влада Соколовского. Музыканты пообещали исполнить главные хиты, а также представить публике свежую песню «Ещё не поздно». Её студийная версия выйдет в пятницу 13 марта. Автором новинки выступил Соколовский, но основным вокалистом станет Бикбаев.

Мужской дуэт «БиС» впервые заявил о себе во время седьмого сезона «Фабрики звёзд». Участники познакомились ещё во время кастинга и сдружились. Выступать вместе им предложил продюсер Константин Меладзе. Ему же принадлежит идея названия, собранного из первых букв фамилий артистов.

Дуэт выпустил единственный альбом «Двухполярный мир», в который вошли хиты «Кораблики», «Катя» и «Твой или ничей». Публика тепло встретила их музыку, так что за три года существования «БиС» выиграли «Золотой граммофон», «Песню года» и премию телеканала «МУЗ-ТВ».

Тем не менее в 2010 году дуэт прекратил совместную деятельность. По словам Бикбаева, его не устроил репертуар, предложенный Меладзе. Соколовский занялся сольной карьерой, а Бикбаев стал театральным режиссёром.

Собрали всё самое интересное тут.

Смерть, уход в ислам, переезд в Израиль: куда исчезли герои «Фабрики Звёзд»