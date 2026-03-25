Клевета, суды и любовь к России: куда пропали Modern Talking

Немецкая синти-поп-группа Modern Talking окончательно распалась больше 20 лет назад, но многие не могут забыть о них и сегодня. Этому способствуют участники коллектива, продолжающие зарабатывать на старых хитах. «Рамблер» вспоминает, с чего начинался путь модного дуэта, и рассказывает, чем его участники Томас Андерс и Дитер Болен занимаются сегодня.

Когда появилась группа Modern Talking

Синти-поп-дуэт Modern Talking был образован в 1983 году в Гамбурге. В его состав вошли композитор Дитер Болен, в ту пору уже добившийся умеренного музыкального успеха, и начинающий вокалист Томас Андерс. На протяжении 1984-го артисты выпустили пять песен на немецком: каждая из них становилась хитом исключительно в Германии. Поэтому к концу года артисты приняли решение выйти на международную арену. Они назвались Modern Talking и выпустили дебютный англоязычный сингл. You’re My Heart, You’re My Soul стал международным хитом через три месяца.

Коллектив просуществовал недолго: уже в 1986-м Modern Talking объявили о распаде. Причиной стали внутренние противоречия из-за авторских прав на исполнение и выпуск песен, а также общая усталость Болена и Андерса. За два года существования дуэт выпустил шесть студийных альбомов, а их песни Cheri Cheri Lady, Brother Louie и You Can Win If You Want стали международными хитами.

Дуэт пользовался популярностью в России: во многом благодаря тому, что запись их выступления показали в телепрограмме «Утренняя почта». Осенью 1987-го Томас Андерс посетил СССР и дал десять концертов: одна половина прошла в Москве, вторая — в Ленинграде.

Воссоединение Modern Talking

Между первым разрывом Modern Talking и их воссоединением прошло около десяти лет. За это время Томас Андерс выпустил шесть сольных альбомов, один из которых был целиком исполнен на испанском. Дитер Болен основал коллектив Blue System, а также писал хиты для Бонни Тайлер, СиСи Кэтч, Криса Нормана и других.

Томас Андерс и Дитер Болен, 1999 год

В 1998 году дуэт объявил о возобновлении деятельности. Инициатором стал лейбл BMG, но Андерса и Болена пришлось долго уговаривать. Дуэт выпустил коммерчески успешный альбом Back For Good («Вернулись навсегда») и отправился в мировое в турне, в рамках которого в том числе выступил в Санкт-Петербурге. Среди 25-тысячной публики оказался политик Владимир Путин.

Хотя дуэт оставался востребованным у публики, в 2003 году Дитер Болен объявил о роспуске Modern Talking. Артист заявил, что просто устал от этого проекта, и объявил решение спонтанно, чтобы избежать утомительных бесед с лейблом. Томас Андерс поддержал коллегу.

Внутренние конфликты: суды с участием Modern Talking

К сожалению, после официального расставания отношения Болена и Андерса стали не лучше, а наоборот, ухудшились. Немало напряжения между бывшими коллегами вызвали суды, проходившие в 2008 году. Всё началось с книги Болена «За кулисами», в которой музыкант нелестно отозвался о партнёре по Modern Talking.

Артист утверждал, что Андерс якобы присваивал себе деньги, заработанные общим трудом. Справедливо оскорблённый Андерс подал в суд с требованием вырезать обидный пассаж из произведения и выплатить ему компенсацию. Дело прошло через несколько судебных инстанций, пока Болен не согласился убрать эту информацию из книги и выплатить 60 тысяч евро — правда, не бывшему товарищу, а благотворительным фондам. На этом суд закончился, но отношения участников Modern Talking так и не пришли в норму.

Иронично, что спустя два года на скамье подсудимых оказался уже Андерс. Музыкант тоже опубликовал мемуары, в которых обращался к бывшей жене и по совместительству экс-менеджеру Modern Talking. Андерс обвинял бывшую возлюбленную в расточительности, и она, не стерпев нанесённой обиды, потребовала «вырезать из книги 15 пассажей». Суд удовлетворил её прошение.

Томас Андерс, 2017 год.

Что случилось с музыкантами после Modern Talking

После распада Modern Talking Дитер Болен не отказался от идеи помогать молодым музыкантам. Его подопечными становились призёры немецкого телеконкурса «Германия ищет суперзвезду» Александр Клавс, Марк Медлок, Ивонн Катерфильд, Пьетро Ломбарди и другие. В 2013-м артист внезапно попробовал себя в роли дизайнера обоев: коллекция его стройматериалов продавалась даже в России. В 2021 году Болен появился в клипе «Летом на Фиесте» российского певца Александра Реввы.

Томас Андерс продолжил сольную карьеру. Свой девятый студийный альбом Strong артист записал исключительно для России и стран СНГ. По словам музыканта, он сделал это ради огромной местной базы поклонников Modern Talking. Продюсером релиза стал Владимир Ничипорук, а большинство песен написал композитор Сергей Ревтов. В поддержку пластинки Андерс появился в телеэфире «Пусть говорят» и выступил на сцене Кремлёвского Дворца. Во время концерта немецкий музыкант даже исполнил песню «Нежность» Александры Пахмутовой на английском языке. После этого Андерс нередко посещал города поменьше: его концерты проходили в Вологде, Барнауле, Архангельске. В 2016 году певец спел в Воронеже прямо на 8 Марта.

Дитер Болен, 2024 год.

Участники Modern Talking сегодня

Хотя с момента официального распада Modern Talking прошло больше 20 лет, участники группы не забывают о проекте, принесшем им всемирную славу. В 2025 году Томас Андерс представил юбилейное шоу, на котором исполнил больше 20 песен коллектива. Концерт прошёл в небольшом зале в камерной обстановке. Тогда же вышла перезаписанная версия дебютного альбома Modern Talking, озаглавленная как «версия Томаса». На обложке релиза и в клипе на песню Don’t Fly Too High нынешний Андерс позирует с собой, но помоложе.

Дитер Болен не отстаёт от коллеги, выступая на маленьких немецких площадках и продолжая исполнять хиты Modern Talking. Правда, в его репертуар также входят композиции Blue System. Артист продолжает судействовать в телеконкурсах для молодых музыкантов. В январе 2026-го Болен в третий раз женился: его избранницей стала Карина Вальц. Музыкант познакомился с ней ещё в 2006 году, пара воспитывает двух детей.

