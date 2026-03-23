Татьяна Буланова попала под капельницу после концерта

57-летняя певица Татьяна Буланова, ставшая новым кумиром зумеров, оказалась под капельницей после концерта. Мероприятие прошло в Димитровграде 21 марта. Артистка рассказала о своём самочувствии в соцсетях.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Гастроли, они такие», — прокомментировала ситуацию исполнительница. Поклонники сразу же поддержали Буланову и пожелали ей скорейшего выздоровления. Как пояснили представители Булановой изданию «Фонтанка.ру», состояние у артистки не критическое: «График очень плотный. Приходится принимать профилактические действия, чтобы не разболеться».

Певица планирует провести следующее шоу уже 23 марта в Пензе.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о фобии, из-за которой ей приходилось делать паузы в карьере. В последнее время, по словам артистки, бороться со страхом ей помогает молодая аудитория.

