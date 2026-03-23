Дмитрий Маликов дал предостережение насчёт ИИ

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов заявил о слишком быстром развитии искусственного интеллекта в области музыки. Этим он поделился с журналистами за кулисами концерта «Звёзды Дорожного радио», на котором присутствовал корреспондент «Рамблера».

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Маликов считает, что уже сейчас нейросети могут создать качественную музыку. «Не знаю, заменит ли он реальных исполнителей, но он очень совершенствуется, семимильными шагами идёт вперёд и сочиняет неплохие вещи», — рассказал Маликов.

При этом Маликов выразил беспокойство, что живого в музыке становится меньше: «Я надеюсь, что человеческое останется, но проблема есть».

Ранее певица Валерия высказала своё жёсткое мнение по поводу ИИ в музыке.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

