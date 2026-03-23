Дмитрий Маликов дал предостережение насчёт ИИ
Российский певец и композитор Дмитрий Маликов заявил о слишком быстром развитии искусственного интеллекта в области музыки. Этим он поделился с журналистами за кулисами концерта «Звёзды Дорожного радио», на котором присутствовал корреспондент «Рамблера».
Маликов считает, что уже сейчас нейросети могут создать качественную музыку. «Не знаю, заменит ли он реальных исполнителей, но он очень совершенствуется, семимильными шагами идёт вперёд и сочиняет неплохие вещи», — рассказал Маликов.
При этом Маликов выразил беспокойство, что живого в музыке становится меньше: «Я надеюсь, что человеческое останется, но проблема есть».
Ранее певица Валерия высказала своё жёсткое мнение по поводу ИИ в музыке.
