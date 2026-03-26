Инстасамка намекнула на дуэт с Ольгой Бузовой
Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) поделилась в своём Telegram-канале новостью о коллаборации с Ольгой Бузовой. Артистка назвала коллегу «Бузи-Бузи» и подчеркнула, что уже слушает черновую версию.
Это будет первое официальное музыкальное сотрудничество между Инстасамкой и Бузовой. Прежде обе исполнительницы неоднократно упоминали друг друга в соцсетях в положительном контексте, но совместных треков до сих пор не выпускали.
В дискографии Ольги Бузовой также есть совместные песни с артистами Лёшей Свиком и Олегом Майами, а также диджеем Леонидом Руденко. Инстасамка ранее сотрудничала с рок-группой «Ленинград» и поп-звездой Лолитой. Также рэперша негативно высказывалась о возможной коллаборации с Клавой Кокой из-за «низкой популярности» последней.
Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.