Инстасамка намекнула на дуэт с Ольгой Бузовой

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) поделилась в своём Telegram-канале новостью о коллаборации с Ольгой Бузовой. Артистка назвала коллегу «Бузи-Бузи» и подчеркнула, что уже слушает черновую версию.

© Соцсети Инстасамки, Соцсети Ольги Бузовой

Это будет первое официальное музыкальное сотрудничество между Инстасамкой и Бузовой. Прежде обе исполнительницы неоднократно упоминали друг друга в соцсетях в положительном контексте, но совместных треков до сих пор не выпускали.

В дискографии Ольги Бузовой также есть совместные песни с артистами Лёшей Свиком и Олегом Майами, а также диджеем Леонидом Руденко. Инстасамка ранее сотрудничала с рок-группой «Ленинград» и поп-звездой Лолитой. Также рэперша негативно высказывалась о возможной коллаборации с Клавой Кокой из-за «низкой популярности» последней.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

