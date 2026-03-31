У «Интервидения» появится конкурент

В 2026 году впервые пройдёт азиатская версия музыкального конкурса «Евровидение». Участие подтвердили вещатели из десяти стран региона, а финал состоится в Бангкоке. Трансляция гранд-финала запланирована на 14 ноября.

Организаторы сообщили, что заявки на участие уже подали Южная Корея, Бутан, Таиланд и Филиппины, при этом список стран будет расширяться. Перед финалом каждая страна проведёт национальный отбор, чтобы определить своего представителя. Конкурс сохранит основные правила оригинального формата: песни должны быть новыми, а вокал — исполняться вживую. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского вещательного союза.

«Евровидение», впервые проведённое в 1956 году, считается самым продолжительным международным музыкальным конкурсом. По словам директора проекта Мартина Грина, запуск азиатской версии приурочен к 70-летию конкурса и открывает новый этап его развития. Он отметил культурное разнообразие региона и высокий творческий потенциал участников.

Азиатское «Евровидение» организуют Европейский вещательный союз совместно с американской компанией Voxovation и тайской S2O Productions. Ранее с 2000-х годов предпринимались попытки создать аналог конкурса в Азии, но ни одна из них не была реализована. Теперь организаторы рассчитывают закрепить новый формат и расширить международную аудиторию проекта.

«Евровидение-2025»: что нужно знать о главном музыкальном конкурсе