Долина сыграет в спектакле о девушке, которая впервые себя продаёт

Лариса Долина сыграет в новом спектакле Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Премьера должна состояться 12 апреля в театре «Неформат».

© Соцсети Ларисы Долиной

Барщевский пока не раскрывает подробности представления. На сайте театра «Неформат» написано, что в постановке две сюжетные линии. Одна — о медиамагнате и девушке, которая впервые продаёт себя. Их разговор меняет обоих. Другая — о судье, матери этой девушки, которая привыкла всё контролировать, но однажды теряет власть над ситуацией.

В 2025 году Долина пережила громкий скандал из-за элитной квартиры в Хамовниках. Сначала она продала жильё, а затем отсудила его обратно, оставив покупательницу Полину Лурье ни с чем. Это возмутило общественность. В конечном итоге Верховный отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на недвижимость за Полиной Лурье.

Первая на Бродвее и жертва аферистов: подвиги и провалы Ларисы Долиной