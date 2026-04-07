Известного рэпера подстрелили на парковке у казино

Американский хип-хоп-исполнитель и экс-участник группы Migos Offset был ранен из огнестрельного оружия вечером 6 апреля. Произошло это на парковке возле отеля-казино Seminole Hard Rock в городе Голливуд, штат Флорида.

«Мы можем подтвердить, что Offset был подстрелен и сейчас находится в больнице, где получает медицинскую помощь. Его состояние стабильно, и за ним ведётся тщательное наблюдение», — сообщили Billboard представители музыканта.

Первым об этом рассказал портал TMZ. Позже информацию подтвердили в полиции округа Семиноул. Там уточнили, что вызов поступил после семи часов вечера. По словам полицейских, травмы не угрожают жизни. На месте сразу же работали стражи порядка, поэтому ситуацию быстро взяли под контроль. Два человека задержаны.

Offset начинал карьеру в хип-хоп-трио Migos вместе с Quavo и Takeoff. Последний был смертельно ранен в Хьюстоне в ноябре 2022 года, из-за чего группа прекратила своё существование. Как сольный артист Offset работал с такими именитыми рэперами как Трэвис Скотт, Tyga, JID и другими. Ранее Offset также был женат на хип-хоп-исполнительнице Карди Би.

Offset планировал дать концерт в Москве в 2025 году. После нескольких переносов его шоу было отменено из-за внешнеполитических конфликтов. В своём обращении рэпер сказал, что ему очень жаль из-за сложившейся ситуации и что он хочет увидеть российских поклонников позже.

